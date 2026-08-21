В Тюменской области пропал пенсионер на белом пикапе

В Тюменской области ведутся поиски 72-летнего пенсионера, который уехал в лес за грибами на белом пикапе Mitsubishi L200 и не вернулся домой, передает корреспондент Накануне.RU.

Мужчина вышел из дома 20 августа. На связь не выходит.

Родственники и волонтеры прочесали территорию в районе Железного Перебора. Пока мужчина не обнаружен. К поискам присоединился региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт". Добровольцы проверяют лесные дороги и записи с камер видеонаблюдения, в надежде обнаружить автомобиль. Пока успехов также нет.