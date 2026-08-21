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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума готова отменить штрафы граждан за попытки сбить дроны

История с волгоградским пенсионером, которому суд назначил штраф в 40 тыс. рублей за попытку сбить беспилотник, не должна повториться. Так считают в Госдуме и готовы это законодательно закрепить.

Действующее законодательство запрещает использование оружия в жилых районах, не делая исключений для случаев отражения атак БПЛА. Однако зампред бюджетного комитета Госдумы Каплан Панеш убежден, что правовая база должна соответствовать актуальным вызовам времени. И нужно устранить законодательный вакуум, чтобы граждане могли пытаться сбивать дроны, не опасаясь административного преследования, при условии, конечно, что их действия не несут угрозы для окружающих.

В Госдуме уже разработали соответствующие изменения в КоАП, сказал депутат. Все понимают, что в текущих условиях существующая норма абсурдна. Таких людей нужно поощрять, а не наказывать. Важно лишь не поощрять хаотичную стрельбу в населенных пунктах. Но если человек действует в условиях реальной угрозы, не нарушает ничьей безопасности и не причиняет вреда окружающим, то его действия должны быть вполне законными.

Панеш рассчитывает, что законопроект будет принят в ближайшее время.

К слову, накануне Волгоградский областной суд отменил штраф, а дело было прекращено ввиду действий человека в состоянии крайней необходимости.

Теги: штраф, госдума, беспилотник


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