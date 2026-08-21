В Свердловскую область из Пермского края придут сильные дожди

На Среднем Урале в предстоящие выходные ожидаются ливни.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, днем 21 августа западные районы Свердловской области окажутся в зоне атмосферного фронта, вызвавшего ночью сильные дожди в соседнем Пермском крае.

"Медленное его перемещение осложнится 22 августа формированием частного циклона, что может привести к сильным и очень сильным дождям при перемещении фронта и циклона по территории Свердловской области. На фоне довольно теплой погоды вероятны кое-где грозы", - говорится в прогнозе синоптиков.

Отмечается, что уже в воскресенье, 23 августа, осадки ослабеют.

Напомним, что на этой неделе Средний Урал покинул холодный циклон.