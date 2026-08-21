Игорь Бабушкин: Во всех образовательных учреждениях Астраханской области завершается подготовка к 1 сентября

"До начала нового учебного года остаётся меньше двух недель. В Астраханской области за парты сядут почти 120 тысяч школьников, из них 10 тысяч — впервые. Во всех образовательных учреждениях региона завершается подготовка к 1 сентября", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Один из таких объектов — школа в селе Солянка, которая откроется после капитального ремонта. Решение о его проведении приняли по обращению родителей учеников: в начале года этот вопрос рассмотрели в рамках личного приёма.

Сегодня обновление школы — на завершающем этапе. Работы выполнены при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», а также народной программы партии «Единая Россия». Для учреждения также закуплено новое современное оборудование.

При этом продолжается обновление не только там, где идёт ремонт. К началу учебного года новый инвентарь и техника поступят в 116 кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки в школах региона.

"Удалось обновить ещё три школы: одну — в посёлке Волжский Енотаевского района и две — в Ахтубинске. В селе Килинчи Приволжского района работы продолжаются, реконструкцию планируем завершить в следующем году — объект большой и требует серьёзного объёма работ. Отдельное внимание уделяем привлечению педагогов в сельские школы. По программе «Земский учитель» в отдалённые районы Астраханской области придут работать ещё 11 специалистов", - отметил Игорь Бабушкин.