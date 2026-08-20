На Урале кандидат в депутаты снял конкурента с выборов через суд

В уральском городе Кушва суд отменил регистрацию кандидата в депутаты местной думы. Иск подал его конкурент по выборам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, с иском обратился зарегистрированный кандидат в депутаты Василий Радолов. Он оспаривал решение комиссии, которым в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу №20 был зарегистрирован самовыдвиженец из Кушвы Александр Моноков.

В иске Радолов указал на непредставление Моноковым полного пакета документов для выдвижения и регистрации, предусмотренных действующим законодательством. В суде представитель окружной избирательной комиссии признал заявленные требования.

Заслушав доводы и исследовав представленные материалы, Кушвинский городской суд отменил решение избиркома. Регистрация Александра Монокова кандидатом в депутаты думы Кушвинского муниципального округа пятого созыва по одномандатному округу №20 признана недействительной.

Как отметили в суде, постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.