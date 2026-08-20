Ракета КНДР упала в Японском море

Береговая охрана Японии сообщила, что предположительно запущенная КНДР баллистическая ракета упала. По данным ТАСС и правительственных источников японского общественного телевидения, ракета рухнула в Японском море - за пределами исключительной экономической зоны страны.

В Береговой охране предупредили суда, которые находятся в регионе: если экипажи заметят обломки ракеты, нельзя к ним приближаться - нужно сразу связаться с японскими властями. Пока нет сведений о том, что падение ракеты причинило какой‑либо ущерб судам.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на церемонии в честь 81‑го дня освобождения Кореи предложил двум Кореям начать переговоры о прекращении войны и обсудить, как остановить развитие ядерной программы Пхеньяна.