20 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

Классовые различия в воспитании детей никуда не делись - исследование

Классовые различия никуда не делись, и они обусловливают классово-специфические модели воспитания детей и воспроизводства неравенства. Об этом пишет Олеся Меркулова (ВШЭ) в статье в "Журнале социологии и социальной антропологии".

Отмечается, что в России основным сюжетом в социологии неравенства является образовательный выбор детей в зависимости от социально-экономического статуса родителей. За этим стоят родительские ожидания от детей и их будущего. Здесь и сказывается классовый статус родителей. Если родители из среднего класса нацелены на выбор хорошей школы и вуза, то рабочие ограничивают себя и детей в выборе учебных заведений. В этом проявляются классовые культурные логики воспитания детей, которые формируют различия в представлении о себе и паттернах поведения. При этом в России современные родители среднего класса часто противопоставляют себя своим родителям, которые, по их мнению, придерживаются ценностей и практик "советского воспитания", будто бы вредных для ребенка.

В целом связь между социально-экономическим статусом родителей и успешной образовательно-карьерной траекторией детей существует и носит название первичных и вторичных эффектов неравенства, говорится в статье.

Профессор МГУ Наталья Зубаревич говорит, что имущественное расслоение только усиливается. А рост доходов происходит лишь в богатых регионах и у богатых людей.

Теги: воспитание, дети, неравенство


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