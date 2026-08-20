Бизнесмен Мизгир начал давать признательные показания по делу о консервах для МО

Бизнесмен Дмитрий Мизгир начал сотрудничать со следствием по уголовному делу о поставках некачественных консервов с тушенкой для нужд Минобороны. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он дает признательные показания.

В этой связи защита обвиняемого будет настаивать на изменении фигуранту меры пресечения. Адвокаты просят отпустить Мизгира из СИЗО и отправить его под домашний арест.

Ранее сообщалось об аресте в рамках расследования этого дела гендиректора компании "Нармяспром" Алексея Баранова, коммерческого директора той же организации Дмитрия Вислобокова, а также экс-главы продотдела Минобороны, полковника Виктора Таразевича и предпринимателя Дмитрия Мизгира. По делу также проходят генеральный директор подмосковного МПК "Селятино" Артем Барышков, на предприятии которого и производились некачественные консервы, а также технолог этого комбината Зинаида Грищук.

Следствие выяснило, что в 2024 году группа бизнесменов и военных чиновников поставляла бойцам в зону СВО мясные консервы из дешевого сырья и шкур. Всего в войска ушло 170 тонн продукции, которая не соответствовала нормам. По версии СКР, полковник Таразевич помогал распределять этот товар по частям, а руководители предприятий получали незаконный доход.

Сообщалось, что трое участников группы скрылись за границей. Позднее Мизгира этапировали в Россию из Белоруссии. Оставшиеся под арестом фигуранты заявляют, что заменили бракованную партию на качественную, поэтому ущерба бюджету нет.