В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вспыхнул троллейбус

В Екатеринбурге произошел пожар в троллейбусе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел накануне на проспекте Космонавтов в уральской столице. На площади в 1 квадратный метр горела высоковольтная панель троллейбуса.

Возгорание было потушено первичными средствами еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Тем не менее, на происшествие реагировали 12 специалистов и 4 единицы техники.

О пострадавших не сообщается. Как добавили в МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.