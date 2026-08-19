19 Августа 2026
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин провел выездное совещание в КРК «Октябрь» и поручил ускорить реконструкцию

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе выездного совещания проверил ход реконструкции культурно-развлекательного комплекса «Октябрь». Главной темой обсуждения стали темпы выполнения работ, оформление исполнительной документации и соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Работы по обновлению зимнего сада на объекте почти завершены - здесь выполнены основные строительные работы, идут работы по благоустройству.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В стадии высокой готовности находится зал «Модерн», где будет размещена конференц-площадка. Оборудование для него закуплено, в ближайшее время планируется монтаж большого экрана и завершение финишной отделки. Одновременно продолжаются работы во вспомогательных помещениях и в основном концертном зале, где ведётся устройство инженерных систем, акустических конструкций и оборудования сцены.

«По контракту срок сдачи объекта — до конца текущего года, и он должен быть соблюдён. Необходимо скорректировать график, нарастить объёмы работ и обеспечить постоянную динамику на площадке», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Глава региона поручил подрядной организации актуализировать дорожную карту с учётом допущенного отставания, представить дополнительный график освоения средств и усилить работу по подготовке исполнительной документации, необходимой для последующего ввода объекта в эксплуатацию.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Сегодня можно говорить о высокой степени готовности отдельных участков, в частности зимнего сада и зала «Модерн». Вместе с тем основной объём работ сосредоточен в концертном зале и инженерной части. Сейчас важно максимально ускорить процесс, привлечь дополнительные ресурсы и обеспечить своевременную подготовку всей исполнительной документации», — отметил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов.

По словам зампреда, наиболее трудоёмкими остаются работы, связанные с электрикой, вентиляцией, системами пожарной безопасности, дымоудаления и автоматизации. Кроме того, в основном зале продолжается монтаж конструкций, необходимых для сценического оборудования, создания акустики и внутренней отделки. Сдача КРК «Октябрь» запланирована до конца 2026 года.

Теги: игорь бабушкин, кинотеатр октябрь в астрахани, крк октябрь, реконструкция


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