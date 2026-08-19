Регионы получат финансовую передышку: сроки выплат по бюджетным кредитам сдвинули

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что сроки погашения бюджетных кредитов для регионов переносят за пределы 2030 года. По словам главы государства, благодаря этому субъекты Федерации смогут ежегодно оставлять в своих бюджетах дополнительно порядка 100 миллиардов рублей - такая экономия сохранится в течение ближайших четырех лет.

Инициативу предложили в партии "Единая Россия", ее цель - поддержать региональные бюджеты. Владимир Путин отметил, что высвобожденные средства помогут территориям гибче планировать траты и активнее решать важные социально‑экономические задачи.

Кстати, в российском банковском секторе растет дефицит ликвидности - к 13 августа разрыв между обязательствами банков перед регулятором и их средствами на счетах в ЦБ превысил 2,7 трлн рублей, такого не было с марта 2022 года.