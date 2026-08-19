GitHub оштрафовали на 3,5 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис GitHub (принадлежит Microsoft) на 3,5 миллиона рублей. Причина - компания не удалила контент, распространение которого в России запрещено. Об этом сообщил Telegram‑канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал GitHub виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. При этом в суде не уточнили, какие именно материалы стали поводом для штрафа.

GitHub - платформа для разработчиков: с ее помощью размещают IT‑проекты, управляют кодом, отслеживают ошибки и автоматизируют процессы.

Еще в мае зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что GitHub дискриминирует пользователей из России, и призвал разработчиков переносить проекты на российские площадки.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google LLC на 7,6 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента - по двум протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ; ранее компанию уже не раз штрафовали, в том числе дважды назначали оборотные штрафы (в сумме более 29 млрд рублей), а задолженность Google сейчас превышает 20 млрд рублей.