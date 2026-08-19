В московском антикафе в морозильнике нашли больше сотни мертвых попугаев

В одном из московских антикафе, где гости могли пообщаться с попугаями, правоохранители обнаружили в морозильнике более 100 мtртвых птиц. Проверку провела природоохранная прокуратура - ее запустили после жалоб горожан на жестокое обращение с животными, сообщает "РГ".

В кафе жили больше 200 попугаев, но у владельцев не было нужных лицензий и ветеринарных документов. Эксперты осмотрели птиц и заключили: попугаи погибли из‑за множественных травм.

Следователи завели уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). На владельцев также составили административные протоколы - им вменяют работу без разрешений и нарушение правил содержания животных. Сейчас надзорные органы разбираются в ситуации и решают, что делать с оставшимися птицами.