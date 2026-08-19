В Пыть-Яхе житель Курска привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ и пропаганду экстремизма

В Пыть-Яхе полицейские задержали мужчину, который устроил дебош на рынке, а в отделе полиции выкрикивал запрещённые лозунги, сообщили Накануне.RU в ОМВД России по ХМАО-Югре.

В начале августа в дежурную часть поступило сообщение о драке на городском рынке. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили двух мужчин с признаками опьянения — они вели себя агрессивно, нецензурно бранились и провоцировали окружающих. Нарушителей задержали и доставили в отдел.

На одного из них, 1985 года рождения, составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Второго, уроженца Курской области 1999 года рождения, привлекли по части 2 той же статьи — за неподчинение сотрудникам полиции и оказание сопротивления.

При оформлении документов молодой человек, находясь в здании ОМВД, начал выкрикивать запрещённые лозунги, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, а также совершил действия, направленные на пропаганду экстремистской организации. Позже он признал вину, извинился и пояснил, что хотел спровоцировать полицейских.

Пыть-Яхский городской суд назначил ему наказание: за пропаганду символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ) — административный арест на трое суток. За дискредитацию ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) — штраф в 40 тысяч рублей.