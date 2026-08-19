Махонин внес в заксобрание поправки в действующие на территории края законы, запрещающие продажу вейпов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание Прикамья проект поправок в действующие на территории края законы, запрещающие продажу вейпов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Поправки учитывают нормы федерального законодательства. Уточняется, что речь идет о праве регионов вводить дополнительные ограничения на эту продукцию в розничной торговле.

Пермский край стал первым субъектом в стране, который с 1 марта 2026 года запретил продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции. Речь идет об электронных приборах, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, a также их составных частей и элементов.