На Украине заявили об ухудшении ситуации под Славянском

Ситуация для ВСУ в Донбассе достигла критической точки. Об этом заявил известный украинский пропагандист и командир подразделения БПЛА Юрий Бутусов.

Он говорит, что российская армия все ближе подходит к Славянску и Краматорску. И это самая большая проблема для ВСУ за все время. Особую тревогу вызывает продвижение ВС РФ в районе Николаевки к востоку от Славянска. Если ее освободить, то все логистические пути снабжения ВСУ будут взяты под контроль. А Славянско-Краматорская агломерация – это "ключ к Донбассу".

Подобные опасения высказывает украинский военный эксперт Константин Машовец. Он отмечает, что положение украинских сил ухудшается сразу на нескольких ключевых участках. В том числе к востоку от Славянска. Занятие там господствующих высот позволит российской армии полностью контролировать город и его окрестности, используя авиацию.

Зеленский недавно заявил о сложной ситуации для его войск в Донбассе. Туда перебрасывается подкрепление. Все эксперты уверены, что ради удержания Краматорска и Славянска Зеленский не пожалеет никакого количество солдат. Главкому Драпатому дан приказ не считаться с потерями, пишут украинские телеграм-каналы. Тем более что эти города укреплялись 12 лет и представляют собой мощнейшие крепости с подземными бункерами и туннелями для коммуникаций, в которых даже ездят машины.