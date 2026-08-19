Эксперты призвали бить по процессиям перезахоронения неонацистов на Украине

Когда на Украине идет торжественное перезахоронение останков очередного бандеровского преступника, России стоит нанести удар по этому действу. Так считает военкор Александр Сладков, который прокомментировал перезахоронение на днях первого главаря ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация) Евгения Коновальца.

"Почему позволяем нацистам перезахоранивать своих упырей, почему не бомбим в этих шабашах всю шайку сразу? Этого Коновальца зарыли ночью – позорище! Да, возле католического храма, привязали к этому факельное шествие, выступление нацистов. Чего не пальнули? Не знаю", – сказал Сладков.

То же мнение высказал политолог Сергей Михеев. Он считает, что это не просто возможно, но и будет одобрено подавляющим большинством россиян. Несмотря на отсутствие чисто военного смысла, это будет иметь колоссальное значение в сфере символов и смыслов, что очень важно. Выражать возмущение мало, на это никто не обращает внимания, уверен Михеев.