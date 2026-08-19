На Урале прокуратура заставила отремонтировать памятник погибшим в годы Великой Отечественной

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры был отремонтирован памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о мемориальном комплексе по улице Льва Толстого в Алапаевске. Его центром является монумент в честь алапаевцев-металлургов, отдавших жизнь за Родину во время Великой Отечественной.

В ходе выездного обследования было выявлено ненадлежащее состояние памятника. Обнаружены следы разрушения облицовочной плитки, штукатурки на памятнике и постаменте, а также отслоение краски на плитах с именами погибших.

По итогам проверки прокуратура направила иск о возложении обязанности по ремонту мемориального комплекса. После этого в августе 2026 года монумент отремонтировали и привели в надлежащее состояние.