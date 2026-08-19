Россияне симпатизируют Китаю - опрос

Россияне симпатизируют Китаю, считая его дружественным государством, но осознают КНР как самостоятельный центр силы со своими амбициями. Такие результаты следуют из опроса ВЦИОМ.

Китай ассоциируется прежде всего с сильной экономикой и производственной мощью (60%). На втором месте - культура и история (47%), причем для молодежи этот аспект важнее экономического. При этом серьезные знания о китайской литературе у россиян отсутствуют. Туристический образ страны развит слабо (8%), но географическая близость (на Дальнем Востоке) заметно укрепляет дружественное восприятие. За последние 20 лет образ Китая постепенно трансформировался от мировой фабрики дешевых товаров до технологического лидера и ключевого стратегического партнера.

Эксперт ВЦИОМ Илона Гезалян отмечает, что период "романтической эйфории" сменился прагматичным подходом: россияне стали лучше понимать национальные интересы Пекина.

Как сообщалось, каждый третий родитель в России (31%) рассматривает китайский язык как ценное направление для обучения своих детей: 13% родителей считают его основным иностранным языком, а 18% - дополнительным. Основным стимулом для выбора китайского является возрастающее экономическое могущество Китая (так ответили 42%). Родители видят прямую связь между знанием китайского и будущими карьерными перспективами.