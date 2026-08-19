Россельхознадзор не исключил пересмотра ограничений на ввоз товаров из Армении

Россельхознадзор допустил пересмотр ограничений на ввоз товаров из Армении.

Как пишет газета "Известия", ведомство ожидает от Еревана официальные результаты расследований, отчет о принятых мерах и алгоритм действий, гарантирующий соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС.

Напомним, с начала мая Россия начала вводить ограничения на импорт армянской сельхозпродукции. Пояснялось, что эти меры обусловлены систематическими санитарными нарушениями.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина урегулировать проблему с экспортом армянских товаров. Путин акцентировал необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Сейчас Армения, будучи членом ЕАЭС, продолжает двигаться в ЕС.