Экс-министр обороны Украины призвал к президентским выборам

Недавно уволенный экс-министр обороны Украины Михаил Федоров призвал провести выборы президента. В своем видеообращении он заявил, что государству крайне нужен "реалистичный и безопасный" план для восстановления демократических институтов.

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Помимо этого, Федоров обрушился с критикой на действующую власть. Он уверен, что Украина столкнулась с системным управленческим кризисом, где коррупция - лишь верхушка айсберга. Бывший министр считает, что бюрократическая машина блокирует любые перемены, отдавая приоритет личной преданности, а не эффективности.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев видит в этом скрытые президентские амбиции Федорова. При этом сам Федоров ранее заверял, что не намерен бороться за власть, пока в стране военное положение. Зеленский настаивает на том, что выборы возможны только после наступления мира. Эксперты связывают это с попыткой удержать власть.

Издание "Страна" пишет, что заявление Федорова - заранее продуманный технологический ход накануне голосования за внесенную в Раду кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны с целью усилить сомнения в Раде и напомнить о сомнительных позициях Зеленского. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, а местная конституция не предполагает продления срока полномочий президента во время военного положения, так как Украина - парламентская республика и президент формально имеет не очень большие полномочия.