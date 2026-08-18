18 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

Новак поручил усилить контроль за обеспечением топливом регионов

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка. Участники обсудили обстановку в субъектах, где на сегодняшний день сложилась наиболее напряженная ситуация, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Отдельно был рассмотрен баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей и Республики Мордовия.

Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия. Кроме того, ФАС продолжает работу над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных заправках.

Аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно. Северный завоз осуществляется по утвержденному графику.

По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях, а также держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках.

Теги: Александр Новак, совещание, обеспечение топливом


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