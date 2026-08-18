Россия и Мьянма обсуждают строительство морского порта для крупнотоннажных судов

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с Президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, прибывшим в Россию с официальным визитом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Обсуждаются и планы создания на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов", - сказал президент по итогам переговоров.

Глава государства отметил, что отношения между Россией и Мьянмой были установлены еще в 1948 году и все время развивались по нарастающей, в последние годы приобрели особо доверительный характер.