18 Августа 2026
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30/ скрин

Игорь Бабушкин провел совещание по обеспечению безопасности жителей Астраханской области в случае возникновения воздушной опасности

"Участившиеся террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру регионов России с использованием натовского вооружения существенно расширили зону риска ударов врага, что приводит к жертвам среди мирных граждан. К сожалению, накануне это коснулось и Астраханской области. Ранее, принимая необходимые меры по подготовке муниципальных образований к реагированию на воздушную опасность и её отражению, мы старались оградить жителей региона от лишних волнений по этому поводу с целью недопущения паники. Но вместе с тем все должны осознавать, что идёт СВО. Поэтому каждый должен быть готов ко всем возможным сценариям и понимать алгоритм своих действий", - отметил губернатор Игорь Бабушкин, открывая совещание.

Он подчеркнул, что ситуация требует максимальной собранности и чёткого взаимодействия всех служб.

Главам муниципалитетов, профильным министерствам, руководителям социальных учреждений и предприятий поручено в течение недели проверить готовность укрытий (закрытых, заглублённых и иных подходящих помещений), состояние систем оповещения, планы эвакуации и порядок взаимодействия с гражданами. Особое внимание губернатор поручил уделить школам, детским садам, больницам, домам-интернатам, а также многоквартирным домам.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30/ скрин

"Важно, чтобы каждый руководитель, каждый сотрудник и каждый житель понимал, как действовать дома, на работе, на улице и в транспорте при сигнале «Воздушная опасность», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Также в ходе совещания было отмечено, что информационная работа в регионе должна быть усилена: через СМИ, соцсети, управляющие компании, домовые чаты, листовки и наглядные материалы будет осуществляться разъяснение действий мирного населения при воздушной опасности.

Для доведения режима объявления опасности и донесения алгоритма рекомендуемых МЧС действий на следующей неделе будет организована тренировка с использованием региональной и муниципальных систем оповещения. О дате и времени проведения тренировки будет сообщено заблаговременно, чтобы не допустить неудобства граждан и паники при объявлении сигнала.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30/ скрин

"Прошу всех ответственно отнестись к организации тренировочного мероприятия, а также внимательно подойти ко всей информации в рамках его проведения. Это делается для обеспечения безопасности каждого жителя региона", - подчеркнул губернатор.

Теги: игорь бабушкин, безопасность граждан, атаки всу


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