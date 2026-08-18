В мэрии рассказали, в какие районы Екатеринбурга вернули горячую воду

В дома Екатеринбурга постепенно возвращают горячую воду. На сегодняшний день подача полностью возобновлена в нескольких районах, сообщает пресс-служба мэрии.

"Энергетики завершили необходимые работы на теплосетях: восстановили циркуляцию, промыли сети и получили результаты анализов воды. После этого подачу горячей воды стали постепенно возобновлять", - рассказали в горадминистрации.

К 13.00 сегодняшнего дня не греть воду в кастрюлях уже могут жители:

Академического и Октябрьского – в зоне улиц Восточной, Куйбышева и Сибирского тракта;

микрорайонов Ботанический, Пионерский, ЖБИ, Синие Камни, Автовокзал, Предботанический, Уктус, Химмаш, Компрессорный, Кольцово, Новокольцовский, Вторчермет (от котельной "Южная" и от НС-19), Сортировка (от котельной на Минометчиков) и Юго-Западный – на улицах Авиационной, Амундсена, Решетникова, Онуфриева (от Амундсена до Решетникова) и Волгоградской (от Амундсена до Белореченской);

центрального района – в квадрате улиц Малышева, Тверитина, Белинского и Восточной;

проживающие в зонах теплоснабжения от местных локальных котельных, за исключением котельной на Краснодарской.

До конца сегодняшнего дня горячую воду также планируется полностью вернуть жителям Сортировки и части домов Верх-Исетского района.

Напомним, что в первых числах августа часть Екатеринбурга осталась без воды из-за аварии на сетях "Водоканала". Сообщалось, что 8 фильтров из 20 вышли из строя из-за грязи в поступающей воде.

Вслед за холодной водой в ряде районов пропала и горячая. Позднее в ПАО "Т Плюс" сообщили, что ограничения на подачу горячей воды продлятся минимум до 20 августа. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что виновник водного коллапса обязательно будет определен.