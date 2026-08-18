В Нижнем Тагиле собираются строить капсульные дома, произведенные на заводе в Китае

Делегации предпринимателей из Харбина и Нижнего Тагила обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральского города, бизнесмены встретились в тагильской торгово-промышленной палате. Они рассмотрели ряд проектов, направленных на развитие въездного туризма и туризма выходного дня. Одной из идей в этом направлении является возведение в Нижнем Тагиле и его окрестностях модульных капсульных домов. Производить их будут на заводе в Китае.

Также обсуждались варианты взаимодействия в отрасли переработки промышленных отходов. Кроме этого, в составе китайской делегации прибыла владелец фабрики по производству кондитерских изделий и крупной сети кафе в Харбине и его пригородах Ху Сюбэй. Она планирует развивать подобную сеть в уральском регионе. Как отметили в мэрии, Нижний Тагил может стать первым российским городом, где оценят китайские сладости.

Кроме этого проекта тагильчане и харбинцы хотят развивать деловые связи и в других сферах деятельности.