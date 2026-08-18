В Подмосковье на учениях пострадали учителя

В деревне Серково в Подмосковье во время антитеррористических учений пострадали четыре педагога. По данным телеканала "112", в окно учреждения бросили шумовую гранату - она упала на стол и взорвалась. Как выяснило издание Baza, травмы людям нанесли разлетевшиеся щепки: у пострадавших - ранения глаз и ссадины.

РЕН ТВ уточняет: один человек получил осколочное ранение обоих глаз, еще двоим поставили диагноз "закрытая черепно‑мозговая травма и сотрясение мозга". Одной учительнице медики помогли на месте, троих других с тяжелыми травмами увезли в больницу. Возраст пострадавших - от 21 до 51 года.

Сейчас экстренные службы работают на месте ЧП и выясняют, как так вышло, что учебная граната оказалась внутри здания.