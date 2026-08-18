ПВО России установила рекорд: за сутки сбито свыше 1600 дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили рекордное число воздушных целей. Военные уничтожили 10 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 1671 беспилотный аппарат самолетного типа - в "РИА Новости" назвали это абсолютным рекордом.

Раньше максимум зафиксировали 16 августа: тогда ПВО сбила 1478 дронов. Новый результат заметно выше.

В ночь на 18 августа над российскими регионами, Черным и Азовским морями военные перехватили 791 дрон. А на подлете к Москве с начала суток сбили больше 100 БПЛА.

Сообщалось, что российские военные стали намного эффективнее сбивать украинские ракеты "Фламинго" (их еще называют крылатыми ракетами FP‑5) - из 11 ракет, запущенных за последний месяц, удалось сбить 10. Помогают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А‑50У.