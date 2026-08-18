18 Августа 2026
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские врачи тестируют приложение с ИИ для диагностики рака кожи

Свердловские врачи участвуют в пилотном проекте минздрава, тестируя мобильное приложение "Про Родинки Мед" с искусственным интеллектом. Пилот запустили на базе Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, приложение анализирует фото и помогает с диагностикой рака кожи.

Как сообщает региональное ведомство, главная цель проекта — стать надежным помощником для врачей и фельдшеров, которые не являются специалистами в области кожных болезней. Особенно актуально это приложение будет для специалистов, работающих в отдаленных территориях. Нейросеть помогает быстро выявить пациентов из группы риска по возникновению злокачественных опухолей, а профильный дерматолог затем подтверждает или опровергает подозрения с помощью дерматоскопии.

На сегодняшний день свыше 35 дерматовенерологов присоединились к тестированию приложения и уже имеют первые результаты: только за несколько дней было осмотрено 308 уральцев, у 52 из которых удалось вовремя заподозрить опасные изменения. В течение двух месяцев планируется охватить более 2,5 тыс. пациентов.

"Благодаря таким новациям регион является одним из лидеров по ранней выявляемости рака кожи (86,2% случаев в прошлом году нашли на начальных стадиях!). Внедрение нейросетей позволит вывести эту планку еще выше и сделать профилактику максимально точной", - отмечают в минздраве.

Чтобы проверить состояние своей кожи бесплатно по ОМС можно обратиться в кабинет онкологического скрининга СОКВД (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 1) без предварительной записи. Прием ведется по средам и четвергам с 10.00 до 13.30 и по пятницам с 14.30 до 18.00. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

Теги: ИИ, приложение, врач, рак кожи, тестирование


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