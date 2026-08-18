На финском заводе недалеко от границы с Россией поизошел взрыв

Взрыв произошел на заводе лесопромышленной компании Stora Enso в финской Иматре, которая находится в нескольких километрах от границы с Россией.

По данным телерадиокомпании Yle, ЧП случилось около двух часов ночи в резервуарном парке предприятия на открытом воздухе, где хранятся жидкости.

В результате на территорию вылилось порядка 50 куб. м таллового масла - побочного продукта варки целлюлозы. Через канализацию оно также попало в соседнее озеро Сайма. Работа завода приостановлена.

Ранее в Италии заявили, что версия о причастности России к недавнему взрыву на заводе боеприпасов под Римом не нашла подтверждений. Власти страны рассматривают исключительно версию о внутренних причинах.