Депутаты Тюменской городской Думы побывали в ПАО «Тюменские моторостроители» и провели встречу с работниками предприятия

Депутаты Тюменской городской Думы проводят встречи с коллективами предприятий областной столицы.

Так, совместно с представителями Совета трудовых коллективов, внесенных в Книгу Почета города Тюмени, народные избранники накануне побывали в ПАО «Тюменские моторостроители», которое специализируется на капремонте и техобслуживании газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, задействованных в эксплуатации на компрессорных станциях газотранспортной системы «Газпрома». На этом крупном предприятии на данный момент трудится более 1700 человек.

История Тюменского моторного завода началась с апреля 1963 года. Первым директором предприятия был В.Я. Хуторянский. С самого начала работы в Тюмени завод активно участвовал в строительстве домов, школ и детских садов, запуске первой троллейбусной линии, создании ХК «Рубин», яхт-клуба, шахматного клуба. Завод сразу стал одним из основных градообразующих предприятий.

В ходе посещения депутатами предприятия состоялась встреча с руководством и коллективом завода. Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова в рамках встречи рассказала о практике выездных мероприятий:

"Имея многолетнюю историю развития, пережив различные сложности, многие тюменские предприятия продолжают развиваться и вносить огромный вклад в развитие региона. Мы знакомимся с производством, узнаем о трудовых династиях, рассказываем об их успехах в СМИ. И делаем это, прежде всего, для повышения престижа рабочих профессий", - отметила председатель Тюменской городской Думы.

И предложила задавать волнующие вопросы депутатам.

Генеральный директор Станислав Гуц пояснил, что до начала 90-х завод работал на оборонную промышленность и имел закрытый статус: специализировался на выпуске авиационных и ракетных двигателей. И отметил, что единственный в СССР самолет вертикального взлета и посадки Як-38 оснащался двигателями, которые создавали в Тюмени.

В 1999 году между ОАО «Тюменские моторостроители» и ОАО «Газпром» было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве и утверждена «Программа освоения капитального ремонта и сервисного обслуживания судовых двигателей и запасных частей к ним». В рамках реализации этой программы расширились задачи и увеличились объемы продукции, востребованные в нефтегазовом комплексе. А с 2021 года «Тюменские моторостроители» вошли в состав промышленной группы «Газпром энергохолдинг индустриальные активы».

"Свой формат предприятие изменило с 2022 года, когда нам была поставлена грандиозная задача по разработке и выпуску уникального агрегата — трехвального газотурбинного двигателя ТМ16. Тогда было принято решение о начале масштабной реконструкции. Глобальные инвестиции в развитие производственной площадки, обновление станочного парка и оборудования дают положительные результаты", — рассказал руководитель предприятия.

Он напомнил, что в 2024 году завод посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и дал старт сборке первого опытного образца. В настоящее время работы по производству двигателя уже завершены, он отгружен на компрессорную станцию «Газпрома» для прохождения ресурсных испытаний. А затем будет запущено его серийное производство, что позволит проводить плановую замену парка используемых иностранных двигателей. Выпуск будут осуществлять ПАО «Тюменские моторостроители» с привлечением АО «Газэнергосервис», АО «Уралтурбо» и АО «Невский завод», входящих в группу «Газпром энергохолдинг индустриальные активы».

Гендиректор особо отметил, что ТМ16 - лучший по эффективности и надежности по сравнению с импортным аналогом.

Депутаты Наталья Проскурякова и Александр Григорьев поинтересовались кадровой политикой предприятия.

Народным избранникам рассказали о действующих социальных гарантиях: доплатах и стимулирующих выплатах, компенсациях родителям с детьми, материальной помощи в различных жизненных ситуациях, компенсации расходов на посещение спортивно-оздоровительных учреждений и путевок в детские оздоровительные лагеря. Также на заводе функционирует профсоюз.

В рамках ответа на вопрос депутата Георгия Муратова о молодых специалистах, прозвучала информация о заключенном предприятием соглашения о сотрудничестве с департаментом образования Тюменской области, Тюменским индустриальным институтом.

Людмила Тальчук, председатель Совета ветеранов войны и труда Калининского района города Тюмени и представитель Совета трудовых коллективов, выразила признательность за ту огромную работу, которая проводится на заводе, и предложила депутатам Тюменской городской Думы рассмотреть вопрос о внесении ПАО «Тюменские моторостроители» в Книгу Почета города Тюмени. На сегодняшний день в нее внесено 19 трудовых коллективов:

"Бывая на таких мощных производствах, мы узнаем о специфике труда, выпускаемой продукции. После таких встреч испытываешь невероятную гордость за свой город и регион. Конечно, главная движущая сила развития любого производства — люди. Их профессионализм и ответственность достойны поощрения", — сказала Людмила Тальчук.

В завершении встречи депутатов с сотрудниками предприятия состоялось вручение Благодарственных писем Председателя городской Думы.

Также Светлана Иванова передала сборники Тюменской городской Думы, рассказывающие о вехах развития представительной власти города и героях-земляках, в музей предприятия. Здесь бережно хранят историю, гордятся передовиками, новаторами, трудовыми династиями и общими достижениями.

"Большое спасибо Станиславу Александровичу и коллективу «Тюменских моторостроителей» за полезный разговор и интересную экскурсию. Она в очередной раз подтвердила, что в Тюмени живут и работают замечательные люди, настоящие профессионалы!" — поблагодарила, завершая визит на предприятие, председатель Тюменской городской Думы.