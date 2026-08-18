Сергей Кравчук проинспектировал ход обновления Дома культуры и качество ремонта школы в селе Некрасовка

В рамках рабочей поездки в село Некрасовка Хабаровского муниципального района председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ключевые социальные объекты, ремонтируемые при поддержке правительства региона. Вместе с ним осмотр площадок провела временно исполняющая полномочия главы Хабаровского муниципального района Валентина Четверикова.

Дом культуры в селе Некрасовка включен в краевой атлас проблемных объектов. Здание с полувековой историей нуждалось в масштабной реконструкции, прежде всего из‑за аварийного состояния кровли. Как отметила Валентина Четверикова, при поддержке губернатора региона и правительства края на капитальный ремонт объекта было выделено 40 млн рублей: около 27 млн - из краевого бюджета, остальные средства - из районного.

«На сегодняшний день подрядчик определен, работы начались. К концу октября все работы будут завершены», - сообщила Валентина Четверикова, временно исполняющая полномочия главы Хабаровского муниципального района.

Председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края Сергей Кравчук подчеркнул, что объект включен в работу по поручению губернатора, а его реализация находится на контроле у администрации района.

«Дом культуры очень важен для местных жителей, поэтому контроль должен быть на высоком уровне. Подрядчику необходимо не снижать темпов и сдать этот объект в срок. Сейчас в перечень задач, поставленных строителям, входят полная замена кровли, обновление фасада, замена дверей, устройство отмостки, а также монтаж системы водоотведения - желобов и водосточных труб», - сказал председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края, мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Также Сергей Кравчук обратил внимание строителей на важность качественного отвода дождевой воды и рекомендовал вывести стоки с кровли напрямую в ливнеприемные лотки.

Параллельно в Некрасовке активно развивается социальная инфраструктура: всего в текущем году в селе реализуется 34 проекта. Вместе с тем, временно исполняющая полномочия главы Хабаровского муниципального района Валентина Четверикова напомнила, что в прошлом году при поддержке Президента в селе Красково отремонтировали сразу две школы - № 1 и № 2: провели внутренний и внешний ремонт, закупили новое оборудование и полностью обновили пищеблоки к учебному году.

Некрасовская средняя школа № 1, где обучаются 560 детей, также прошла масштабное обновление. Капитальный ремонт выполнен в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети», объем финансирования составил более 115 млн рублей. К началу учебного года в общеобразовательном учреждении завершили отделку фасада и внутренних помещений, обновили оборудование, полностью оснастили пищеблок, закупили новую мебель, учебники и ноутбуки с российской операционной системой.

«Школа в прошлом требовала ремонта. Родители и дети непосредственно принимали участие - нам было очень приятно, и их помощь оказалась очень кстати», - рассказала и. о. директора школы № 1 села Некрасовка Татьяна Данильченко.

Во время рабочей поездки Сергей Кравчук осмотрел кабинеты и высоко оценил качество проведенных работ.

«Школа № 1 в Некрасовке качественно отремонтирована. Мы прошлись по кабинетам - везде новое оборудование и мебель. Школу привели в надлежащее состояние по президентской программе, на эти цели направлено более 115 млн рублей. Это первый этап. Второй этап, конечно, должен быть посвящен благоустройству территории. Я уверен, что с этой задачей справятся глава района и глава поселения», - отметил Сергей Кравчук, председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края, мэр Хабаровска.

При этом благоустройство прилегающей к школе территории требует отдельного внимания: администрация поселения планирует в следующем году обустроить два спортивных пришкольных стадиона в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В ходе инспекции социальных объектов Сергей Кравчук подчеркнул значимость системной работы по укреплению материальной базы образовательных учреждений

«Хабаровский край сегодня на хорошем счету среди субъектов Дальневосточного федерального округа, потому что руководство школ и главы районов уделяют пристальное внимание материальной базе, создаваемой в школах. Это один из важных элементов, благодаря которому наши дети показывают высокие результаты. Хочу сказать огромное спасибо педагогическому составу, главе района за проделанную работу. Мы видим, что президентский проект по ремонту школ активно продвигается, и жители очень благодарны Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и губернатору Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину за поддержку социальной отрасли и создание условий для развития молодежи», - подчеркнул председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края, мэр Хабаровска Сергей Кравчук.