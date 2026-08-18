Землетрясение в Мексике: зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8

У побережья штата Чьяпас в Мексике случилось землетрясение магнитудой 5,8 - об этом сообщил Европейско‑средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков находился в 83 километрах к юго‑западу от города Брисас‑Барра‑де‑Сучиате, в котором живут примерно 13,7 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Пока нет сведений о пострадавших или разрушениях. Угрозы цунами специалисты не зафиксировали, предупреждение не выпускали.