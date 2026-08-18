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Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Москве показали фильм о Романовых, снятый по книге тюменского писателя

Состоялся закрытый показ фильма "Романовы: Преданность и предательство", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. Сценарий создан по одноименному бестселлеру тюменского писателя Сергея Козлова, который при работе над книгой изучал архивные документы и посещал исторические места.

Презентацию исторического байопика провели на киностудии "Мосфильм". На показе побывали известные писатели, журналисты, священники.

Сюжет охватывает период с 1914 по 1918 год — годы Первой мировой войны, Февральской революции, ссылки и трагической гибели императорской семьи. Картина рассказывает о последних годах жизни Николая II, его супруги Александры Федоровны и их детей. В центре внимания — не только исторические события, но и личная драма семьи, а также тема преданности и предательства в ближайшем окружении императора.

В актерский состав вошли: Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Иван Колесников, Денис Пропалов, Дмитрий Дюжев.

Премьера фильма состоится 24 сентября. После на Первом канале выйдет 12-серийная телевизионная версия.

Над проектом трудились пять лет: съемки прошли на площадках "Мосфильма", а также в исторических локациях в Тобольске.

Теги: Романовы, фильм, Сергей Козлов


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Ранее 27.03.2024 11:03 Мск В Тобольске стартовали съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство"

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