В Москве показали фильм о Романовых, снятый по книге тюменского писателя

Состоялся закрытый показ фильма "Романовы: Преданность и предательство", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. Сценарий создан по одноименному бестселлеру тюменского писателя Сергея Козлова, который при работе над книгой изучал архивные документы и посещал исторические места.

Презентацию исторического байопика провели на киностудии "Мосфильм". На показе побывали известные писатели, журналисты, священники.

Сюжет охватывает период с 1914 по 1918 год — годы Первой мировой войны, Февральской революции, ссылки и трагической гибели императорской семьи. Картина рассказывает о последних годах жизни Николая II, его супруги Александры Федоровны и их детей. В центре внимания — не только исторические события, но и личная драма семьи, а также тема преданности и предательства в ближайшем окружении императора.

В актерский состав вошли: Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Иван Колесников, Денис Пропалов, Дмитрий Дюжев.

Премьера фильма состоится 24 сентября. После на Первом канале выйдет 12-серийная телевизионная версия.

Над проектом трудились пять лет: съемки прошли на площадках "Мосфильма", а также в исторических локациях в Тобольске.