Девушку из Перми госпитализировали из-за передозировки энергетиками

Девушку из Перми госпитализировали после почти полугода на энергетиках и недосыпе — она выпивала до трех банок в день, сообщает Baza.

Девушка работала креативным директором по 12–16 часов в день, иногда выходила на работу даже с температурой выше 38 градусов. Из-за плотного графика и проблем со сном она почти не отдыхала. Чтобы сохранять концентрацию, она с апреля стала выпивать по два - три энергетика в день.



За неделю до отпуска она перестала пить энергетики, но перед ночным перелетом в Минск снова выпила литр. После прилета вечером ей стало плохо: появились тошнота, резкая боль и комок в горле. Через час она вызвала скорую и отправилась в местную больницу.



Пульс пациентки превышал 200 ударов в минуту, верхнее давление было около 85. После введения препарата приступ купировали, но на следующий день сердцебиение повторилось. После возвращения домой девушка обратилась к кардиологу — по результатам УЗИ ей диагностировали "наджелудочковую тахикардию". Теперь девушке предстоят дополнительные обследования.