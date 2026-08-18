В Челябинске матери и дочери вменили поставку некачественных антисептиков на 3 млн

В Челябинске 59-летней матери и её 35-летней дочери вменили поставку в сибирскую больницу некачественного антисептика.

Родственницы – индивидуальные предприниматели, и преступления они совершили, как полагает следствие, во время исполнения госконтракта. Речь идёт о поставке в лечебное исправительное учреждение Красноярска некачественного антисептика. Обманом они похитили больше 3 млн руб.

Для легализации и вывода похищенных денег в "теневой оборот" бизнесвумен незаконно организовали с помощью подставного человека юридическое лицо. Для этого они через интернет направили в межрайонную инспекцию ФНС документы. В итоге в единый государственный реестр юрлиц внесены данных о подставном лице. Возбуждено уголовное дело, сообщает челябинское областное управление МВД.