18 Августа 2026
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Фото: AP Photo / Evan Vucci

У Украины полностью кончились ракеты для Patriot

У Украины жестойчайший "ракетный голод", так как системы Patriot, стоящие на вооружении ВСУ, простаивают уже несколько недель из-за отсутствия ракет к ним, сообщает CNN.
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Отмечается, что глобальный ажиотаж вокруг систем ПВО, усиленный войной на Ближнем Востоке, привел к тому, что ракеты-перехватчики стали дефицитным товаром. В ходе визита на одну из позиций ПВО репортеры выяснили, что пусков не было последние полтора месяца. Украинские боевики выражают обеспокоенность тем, что значительные объемы этих дорогих ракет были потрачены на Ближнем Востоке для борьбы с дешевыми БПЛА, хотя эти ракеты критически важны для перехвата российских баллистических ракет.

Вопрос поставок остается крайне болезненным для Киева. Зеленский заявлял, что для защиты зимой достаточно было бы даже малой доли американских запасов - всего 5%, но США ничего не дают. Другие официальные лица также признавали, что ситуация с обеспечением ПВО достигла критической точки, а переговоры с западными странами о новых поставках ведутся в непрерывном режиме. Но пока никто не спешит помогать Киеву.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским на саммите НАТО пообещал дать Украине лицензию на производство ракет к системам Patriot, но позже передумал, аргументируя это угрозой безопасности и собственными потребностями США.

Теги: ракеты, Patriot


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