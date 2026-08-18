В Екатеринбурге планируют приобрести 105 новых автобусов

В Екатеринбурге объявили закупку 50 автобусов большого класса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в уральской столице планируют приобрести 105 новых автобусов по программе ГТЛК. Предполагается, что еще 55 автобусов в ближайшее время будут закуплены частными перевозчиками.

Новый транспорт должен быть низкопольным, приспособленным для использования маломобильными пассажирами и жителями с ОВЗ. Также он должен быть с климат-контролем, USB-зарядками, экранами с информацией об остановках, номере маршрута и погоде, быть не старше 2026 года и вмещать минимум 115 пассажиров.

Как уточнили в мэрии, итоги закупки будут подведены 11 сентября.

Напомним, что в июле в Екатеринбург прибыли новые автобусы особо большого класса.