Талантливые школьники Среднего Урала и их педагоги получат 22 миллиона рублей

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников из Свердловской области, а также педагоги, подготовившие финалистов к олимпиадам, получат 21,86 млн рублей. Распоряжение о премировании подписал глава региона Денис Паслер.

"В Свердловской области много талантливой молодежи, которая достойно представляет уральские образовательные учреждения на различных конкурсах и олимпиадах. Школьники становятся лучшими на региональном и российском уровнях, и это закономерный результат огромной работы ребят и их учителей. На премии талантливым учащимся и их педагогам направили почти 22 млн рублей", — написал губернатор в своих соцсетях.

На премии 60 школьникам направлено 12,23 млн рублей. Каждый из них стал победителем областных конкурсных мероприятий 2025/2026 учебного года и получит по 30 тыс. рублей. Еще 142 школьника – победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – получат по 40 тыс. рублей. Выплату по 70 тыс. рублей выдадут 55 призерам заключительного этапа олимпиады.

Девять победителей финала ВсОШ будут премированы по 100 тыс. рублей. Среди них пять учеников Специализированного учебно-научного центра УрФУ: Иван Мельников, Таисия Петренко, Дмитрий Стрельников, Александр Чуманов и Михаил Харитонов. Эту же сумму получат Тимофей Блинов из лицея № 130 Екатеринбурга, Максим Щеткин из гимназии № 9 Екатеринбурга, Дарья Шаромова из школы № 181 Екатеринбурга и Иван Текутов из школы № 3 Краснотурьинска.

"За успехом каждого ребенка стоит наставник. Отдельные премии предусмотрены для педагогов, которые готовили призеров и победителей финала Всероссийской Олимпиады школьников. Учителя получат премии в размере 40, 70 и 100 тыс. рублей. Поздравляю школьников и их педагогов с высокими результатами, которые, безусловно, будут примером для других ребят в предстоящем учебном году", — написал Денис Паслер.