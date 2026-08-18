Талантливые школьники Среднего Урала и их педагоги получат 22 миллиона рублей

18 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Талантливые школьники Среднего Урала и их педагоги получат 22 миллиона рублей

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников из Свердловской области, а также педагоги, подготовившие финалистов к олимпиадам, получат 21,86 млн рублей. Распоряжение о премировании подписал глава региона Денис Паслер.

"В Свердловской области много талантливой молодежи, которая достойно представляет уральские образовательные учреждения на различных конкурсах и олимпиадах. Школьники становятся лучшими на региональном и российском уровнях, и это закономерный результат огромной работы ребят и их учителей. На премии талантливым учащимся и их педагогам направили почти 22 млн рублей", — написал губернатор в своих соцсетях.

Талантливые школьники Свердловской области(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На премии 60 школьникам направлено 12,23 млн рублей. Каждый из них стал победителем областных конкурсных мероприятий 2025/2026 учебного года и получит по 30 тыс. рублей. Еще 142 школьника – победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – получат по 40 тыс. рублей. Выплату по 70 тыс. рублей выдадут 55 призерам заключительного этапа олимпиады.

Талантливые школьники Свердловской области(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Девять победителей финала ВсОШ будут премированы по 100 тыс. рублей. Среди них пять учеников Специализированного учебно-научного центра УрФУ: Иван Мельников, Таисия Петренко, Дмитрий Стрельников, Александр Чуманов и Михаил Харитонов. Эту же сумму получат Тимофей Блинов из лицея № 130 Екатеринбурга, Максим Щеткин из гимназии № 9 Екатеринбурга, Дарья Шаромова из школы № 181 Екатеринбурга и Иван Текутов из школы № 3 Краснотурьинска.

Талантливые школьники Свердловской области(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"За успехом каждого ребенка стоит наставник. Отдельные премии предусмотрены для педагогов, которые готовили призеров и победителей финала Всероссийской Олимпиады школьников. Учителя получат премии в размере 40, 70 и 100 тыс. рублей. Поздравляю школьников и их педагогов с высокими результатами, которые, безусловно, будут примером для других ребят в предстоящем учебном году", — написал Денис Паслер.

Теги: Паслер, премия, школьник, педагог, талант


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети