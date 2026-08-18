Собянин: 620 беспилотников летели в сторону Москвы с вечера до 5 утра

Уничтожены 620 БПЛА, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В период со вчерашнего вечера до 5:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе", - написал он в Telegram-канале.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов на Подмосковье пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку. За ночь над регионом уничтожено более 150 вражеских БПЛА.