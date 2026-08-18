Волонтёры РМК устроили масштабный субботник в Кыштыме

14 августа в Кыштыме состоялся масштабный экологический субботник, который превратил территорию городской больницы имени Силаева в ухоженное и чистое пространство.

Ключевую роль в организации и обеспечении мероприятия сыграл Волонтёрский центр Русской медной компании "Сила Урала", объединивший почти четыре сотни неравнодушных жителей и представителей различных организаций. Благодаря усилиям добровольцев Волонтёрского центра РМК, министерства экологии Челябинской области и администрации города, сотрудников местных предприятий удалось провести масштабные работы по опилке деревьев, расчистке и уборке территории медицинского городка. Всего в акции приняли участие около 400 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, территория Кыштымской городской больницы имеет огромное значение для всего региона, являясь важным областным центром, куда ежедневно поступают пациенты из соседних городов, таких как Нязепетровск, Касли, Верхний Уфалей и Карабаш. Чистота и порядок здесь – это не просто эстетика, а важная часть комфортной и здоровой среды как для почти 90 врачей, так и для тысяч пациентов.

Волонтёрский центр РМК взял на себя основную организационную нагрузку, обеспечив мероприятие всем необходимым. Специально для субботника были приобретены бензопилы, бензокосы, репелленты, мешки для мусора, перчатки и все необходимые расходные материалы. Кроме того, все участники могли вкусно перекусить на свежем воздухе.

"Этот субботник – отличный пример того, как совместными усилиями можно преобразить общественное пространство. Около 400 человек объединились ради общей цели, и результат говорит сам за себя: все поставленные задачи выполнены, территория городской больницы заметно преобразилась. Хочу поблагодарить каждого участника. Такие мероприятия не только делают город чище, но и укрепляют чувство общности и ответственности за место, где мы живём. Мы планируем и дальше поддерживать подобные инициативы и вовлекать в них как можно больше людей", - отметил директор Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Сотрудники медгородка также активно присоединились к уборке, при этом не забывая о своей основной деятельности – медицинская помощь пациентам оказывалась в полном объёме. Исполняющий обязанности главного врача городской больницы имени Силаева Гарик Асатрян выразил глубокую благодарность всем участникам.

"В первую очередь я хочу поблагодарить каждого участника, кто откликнулся и пришёл помочь. Все вы пришли убирать социально значимый объект – больничный городок, который работает на благо жителей Кыштыма и всего региона. Территория больницы велика, а собственного персонала в достаточном количестве для поддержания порядка на такой площади у нас нет. Поэтому в обычном режиме не всегда удаётся содержать всё в должном состоянии", - рассказал Гарик Асатрян.

На этой неделе в нескольких городах Челябинской области также пройдут масштабные экологические субботники, организованные активистами Волонтёрского центра Русской медной компании.