В Екатеринбурге задержан мужчина, угрожавший убить четверых детей

В Екатеринбурге задержан мужчина, угрожавший убийством детям. Решается вопрос о его аресте.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 29 июля у дома по улице Розы Люксембург в уральской столице. 41-летний мужчина высказал в адрес четверых детей угрозу убийством и причинением вреда здоровью. После этого он применил к детям физическую силу.

Уральцу предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством. Теперь агрессору грозит до 7 лет лишения свободы.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый был задержан оперативниками отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу после того, как прилетел из-за рубежа в аэропорт Кольцово. Никакого сопротивления сыщикам он не оказал.

Следствие будет настаивать на аресте задержанного. Ожидается, что решение сегодня вынесет Октябрьский районный суд.