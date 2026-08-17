Латвия хочет €7 млрд за разрыв связей с Россией

Латвия собралась попросить у Евросоюза (ЕС) €7 млрд. Именно такую компенсацию она хочет за разрыв связей с Россией.

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Премьер-министр республики Андрис Кулбергс заявил Politico, что Латвия попросила Евросоюз выделить дополнительные €7 млрд из следующего семилетнего бюджета объединения. Это связано с необходимостью помочь покрыть возросшие расходы на оборону и экономические последствия разрыва связей с Россией.

Эта сумма составит почти половину от прогнозируемых оборонных расходов Латвии в размере €15,12 млрд за тот же семилетний период, пишет РБК.