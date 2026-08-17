Фура влетела в очередь из машин на АЗС в Краснодарском крае, погиб мужчина

Фура на большой скорости влетела в очередь из автомобилей на АЗС в Краснодарском крае. Погиб мужчина, находившийся в одной из машин, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, еще два человека пострадали - 18-летнего парня и 15-летнюю девушку госпитализировали.

ДТП произошло на трассе Усть-Лабинск — Белореченск в Красногвардейском районе. По данным Shot, повреждено минимум пять легковушек. К месту ЧП приехали несколько автомобилей скорой помощи.