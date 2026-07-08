Александр Соколов внесет в Правительство России инициативы по решению вопроса цен на топливо

Губернатор Кировской области в рамках заседания оперативного штаба региона, где обсуждался вопрос о ценах на горючее у поставщиков и на АЗС, дал поручение отраслевым службам провести собственное расследование топливной логистики.

Александр Соколов обратил внимание на то, что стоимость топлива у крупных поставщиков, имеющих собственные нефтеперерабатывающие предприятия, и у компаний, не обладающих такими ресурсами, серьезно различается. И обратился к надзорным органам с просьбой включиться в работу по контролю за ценообразованием на горючее.

Кроме того, такие компании, как «Движение», закупают топливо на бирже, где цена по сравнению с первоначальной отпускной от того же «Лукойла» взлетает почти в 2 раза. Таким образом, компании вынуждены и закупать, и, соответственно, продавать топливо по высокой цене.



Глава региона поручил отраслевым службам провести собственное расследование.

"Надо отследить эту цепочку. Я готов выйти с инициативой к правительственной комиссии по стабилизации рынка топлива под руководством вице-премьера России Александра Новака, чтобы на федеральном уровне ввести запрет оптовой продажи топлива компаниям, которые не имеют АЗС. Чтобы цепочка топливной логистики сократилась: от производителя — поставщику, без посредничества", - сказал губернатор.