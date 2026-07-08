Свердловчан предупреждают о фейковых приглашениях на награждения участников СВО
Жителей Свердловской области предупреждают о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники зазывают уральцев на несуществующие церемонии награждения участников СВО и членов их семей. Таким образом граждан пытаются ввести в заблуждение и получить их персональные данные или вовлечь в противоправные действия.
Сначала поступает звонок от якобы представителя правоохранительных органов, который сообщает о якобы "официальном мероприятии". Граждан могут попросить прийти фотографией военнослужащего или даже предложить доставить на место проведения на автомобиле.
"Их цель — ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях. Не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте неизвестным свои персональные данные", — сообщает департамент информационной политики региона.
Напоминаем:
- Не передавайте личную информацию, документы, фотографии и не выполняйте указания неизвестных лиц;
- Если вам сообщили о награждении, выплатах или других мероприятиях, обязательно перепроверьте информацию у своего социального координатора фонда "Защитники Отечества", в военном комиссариате или в администрации муниципального образования;
- Помните: официальная информация о мероприятиях органов государственной власти доводится через уполномоченные органы и публикуется на официальных информационных ресурсах.