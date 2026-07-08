Свердловчан предупреждают о фейковых приглашениях на награждения участников СВО

Жителей Свердловской области предупреждают о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники зазывают уральцев на несуществующие церемонии награждения участников СВО и членов их семей. Таким образом граждан пытаются ввести в заблуждение и получить их персональные данные или вовлечь в противоправные действия.

Сначала поступает звонок от якобы представителя правоохранительных органов, который сообщает о якобы "официальном мероприятии". Граждан могут попросить прийти фотографией военнослужащего или даже предложить доставить на место проведения на автомобиле.

"Их цель — ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях. Не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте неизвестным свои персональные данные", — сообщает департамент информационной политики региона.

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