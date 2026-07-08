В пострадавшей от урагана Кушве начался разбор домов, непригодных к восстановлению

В уральском городе Кушва продолжаются восстановительные работы после налетевшего в июне урагана.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сейчас экстренные службы и администрация сосредоточены на адресной помощи жителям: из всех пострадавших строений 112 уже восстановлены, остался ремонт еще 52 частных домов. Пострадавшим выплачивается материальная помощь: уже перечислено 866 выплат на общую сумму 25,3 млн рублей из местного и областного бюджетов за повреждение жилья и утрату имущества.

В ликвидации последствий непогоды и ремонте кровли жилых домов и соцобъектов непрерывно задействованы 159 человек и 9 единиц техники. Также начался разбор домов, непригодных к восстановлению.

Ранее сообщалось, что в пострадавшей от смерча Кушве признаны утраченными 28 домов.