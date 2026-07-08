Ситуация с топливом не влияет на наличие и доступность товаров в магазинах - Минпромторг

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что ситуация с топливом не оказывает влияния на наличие и доступность потребительских товаров в рознице.

"Мы мониторим цены на социально значимые товары, в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будем принимать меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не получаем", - цитирует Алиханова "Интерфакс".

Он добавил, что ограничения на продажу топлива в регионах "вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров".