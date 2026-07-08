В Березниках подросток зарезал прохожего за сделанное замечание

В Березниках арестовали 17-летнего подростка за нападение на мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Юноше предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, утром, 5 июля, на ул. Свердлова мужчина 1971 года сделал замечание пьяному подростку. В ответ юноша схватился за нож и ударил мужчину дважды в область голени. Потерпевший умер в машине "скорой помощи".

Несовершеннолетний задержан следователем в порядке ст. 91 УПК РФ. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для следствия, в том числе орудие преступления – нож. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.