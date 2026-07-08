Суд запретил ТМК строить мусорный полигон в Дидинском лесу

Первоуральский городской суд встал на сторону местных жителей, выступающих против строительства полигона для промышленных отходов в Дидинском лесу. Об этом в своем Telegram-канале "Дидинский лес" рассказали общественники.

"Сегодня закончился наш суд по запрещению деятельности полигона ТМК в Дидинском лесу. Сегодня мы - победили. Сегодня суд удовлетворил наши требования и запретил деятельность полигона ТМК в Дидинском лесу!" - говорится в сообщении.

Напомним, что Трубный металлургический завод хотел построить на территории, как считают общественники и экологи, особо охраняемой природной зоны, полигон для обработки и хранения отходов. Рядом с выбранным местом располагаются краснокнижные растения и источники воды, из-за чего местные жители выразили опасения о сохранности окружающей среды.